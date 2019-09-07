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Неймар сцепился с игроком «Зенита» Барриосом и отхватил смачную пощечину

Неймар сцепился с игроком «Зенита» Барриосом и отхватил смачную пощечину
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

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Бразилия в товарищеском матче сыграла вничью с Колумбией – 2:2.

По ходу игры повздорили нападающий бразильцев Неймар и полузащитник колумбийцев Вильмар Барриос: футболисты синхронно отвесили друг другу по затрещине. Главный арбитр матча обошелся в этом эпизоде без желтых карточек.

  • Нынешней зимой Барриос стал игроком «Зенита», перейдя в питерский клуб из «Бока Хуниорс».
  • Для Неймара матч с Колумбией стал первым за три месяца, бразилец отметился забитым мячом.

Гол+ассист Неймара и колумбийское противоядие в виде дубля Муриэля

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