Неймар сцепился с игроком «Зенита» Барриосом и отхватил смачную пощечину
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Бразилия в товарищеском матче сыграла вничью с Колумбией – 2:2.
По ходу игры повздорили нападающий бразильцев Неймар и полузащитник колумбийцев Вильмар Барриос: футболисты синхронно отвесили друг другу по затрещине. Главный арбитр матча обошелся в этом эпизоде без желтых карточек.
- Нынешней зимой Барриос стал игроком «Зенита», перейдя в питерский клуб из «Бока Хуниорс».
- Для Неймара матч с Колумбией стал первым за три месяца, бразилец отметился забитым мячом.
Гол+ассист Неймара и колумбийское противоядие в виде дубля Муриэля
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