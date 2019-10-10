Германия сгоняла вничью с Аргентиной в товарищеском матче – 2:2. Топовая вывеска повторяла финал чемпионата мира-2014, и матч ничуть не уступил той встрече по накалу.

На 15-й минуте после прострела партнера Серж Гнабри первым касанием убрал нескольких соперников, а вторым проткнул мяч мимо кипера.

Затем Рохо потерял мяч на фланге, и после стремительной атаки Кай Харвец занес мяч в ворота с голевого паса все того же Гнабри.

Во втором тайме аргентинцы вернулись в игру. На 66-й минуте Лукас Аларио остался один между двух защитников сборной Германии и после идеального навеса с фланга головой переправил мяч в дальний угол ворот Тер Штегена.

В концовке матча уже немцы привезли: после их потери в центре поля игрок аргентинцев дошел с мячом до штрафной соперника, откатил на Лукаса Окампоса, и тот пальнул в ближний угол. Не обошлось без рикошета, но первый номер «Барселоны» не выручил.

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Авторы обоих мячей аргентинской сборной вышли на поле во втором тайме.

Ранее Тер Штеген заявил о своих претензиях на пост основного кипера сборной.

Босс «Баварии» Румменигге ответил, что клуб не будет отпускать игроков в национальную команду, если Нойер окажется на скамейке.

Впервые с июля 2014 года в старте бундестим не было ни одного чемпионат мира.

Нойер больше не лучший в Германии. Тер Штеген круче по всем показателям

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