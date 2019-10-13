Международная пауза обернулась неудачей для французского «ПСЖ» и сборной Бразилии. Лидер обеих команд Неймар получил травму на старте товарищеской игры с Нигерией и на 13-й минуте был заменен на Филиппе Коутиньо.

Характер травмы бразильского бомбардира неизвестен. Вероятно, Неймар травмировал заднюю поверхность левого бедра.

В последние годы Неймар крайне подвержен травмами.

Из-за разрыва мышц голеностопа 27-летний футболист пропустил летнюю Копу Америки, завершившуюся триумфом пентакампеонов.

10 октября Неймар провел сотый матч за национальную команду (против Сенегала – 1:1).

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