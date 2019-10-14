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Нигерийский вратарь получил жуткую травму в матче с бразильцами – его нога неестественно выгнулась

Нигерийский вратарь получил жуткую травму в матче с бразильцами – его нога неестественно выгнулась
Eurosport

31 мин. назад

Давайте пожелаем этому парню здоровья.

Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо получил жутковатую травму в товарищеском матче со сборной Бразилии (1:1).

Во втором тайме 20-летний голкипер поборолся за мяч и неудачно приземлился – так, что его нога выгнулась под неестественным углом. После этого вместо Узохо на поле появился Мадука Окойе.

  • За сборную Нигерии в прошедшем матче забил Джо Арибо, за Бразилию – Каземиро.
  • Помимо Узохо, поле с травмой покинул нападающий пентакампеонов Неймар.

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