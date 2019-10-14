Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо получил жутковатую травму в товарищеском матче со сборной Бразилии (1:1).

Во втором тайме 20-летний голкипер поборолся за мяч и неудачно приземлился – так, что его нога выгнулась под неестественным углом. После этого вместо Узохо на поле появился Мадука Окойе.

За сборную Нигерии в прошедшем матче забил Джо Арибо, за Бразилию – Каземиро.

Помимо Узохо, поле с травмой покинул нападающий пентакампеонов Неймар.

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