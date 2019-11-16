Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с Лионелем Месси во время товарищеского матча против команды Аргентины. В ходе перепалки коуч и футболист что-то сказали друг другу, а потом Лео красноречиво приложил палец к губам.

«Я пожаловался судье, потому что Месси следовало дать желтую карточку. Он сказал мне заткнуться, а я велел заткнуться ему. Вот и все, больше не хочу об этом говорить. Арбитр должен быть сильным, иначе Месси проглотит его. Лионель должен был получить предупредждение – я имел право жаловаться», – цитирует Тите Goal.com.

Аргентина выиграла у Бразилии со счетом 1:0, забил, конечно же, Лео.

Месси сыграл за сборную впервые за четыре месяца после отстранения.

32-летний аргентинец был наказан за резкие высказывания в адрес КОНМЕБОЛ.

Пеле: «Хотел бы сыграть с Месси. Он самый совершенный игрок на сегодня»

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