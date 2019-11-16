Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время товарищеского матча.

«Он хотел управлять всей игрой. Он грубо сфолил на двух игроках Бразилии, но рефери никак не отреагировал. Я решил поспорить с судьей, а Месси в это время смеялся. На время игры судья обязан отложить восхищение им в сторону.

Он всегда пытается сделать так, чтобы рефери свистел в его пользу, назначал опасные штрафные. Я поговорил с некоторыми футболистами, которые выступают в Испании, и все они говорят одно и то же: Месси оказывает влияние на решения судей.

В Лиге чемпионов такого нет, потому что там судьи куда жестче. Там вы не увидите такого влияния Месси. В любом случае, есть судьи, которые из-за восхищения начинают принимать его сторону. У нас не было Неймара, это сыграло нам в минус», – приводит слова Силвы Sport English.

Аргентина выиграла у Бразилии со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Месси.

По ходу игры Лео повздорил с главным тренером сборной Бразилии Тите.

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