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В Будапеште ярко открыли стадион имени Пушкаша. В церемонии поучаствовали Симонян и Суарес
Красотища!
В Будапеште состоялась церемония открытия стадиона имени Ференца Пушкаша. Торжество прошло перед товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая.
Арена, получившая имя легендарного венгерского нападающего, в 2020 году примет матчи чемпионата Европы. На стадионе пройдут три игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. Площадка вмещает почти 68 тысяч зрителей и станет домашним стадионом для сборной Венгрии. Стадион построен на месте одноименной арены – старый «Пушкаш» вмещал лишь 39 тысяч человек и был снесен в 2016 году.
В церемонии принял участие легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян – он нанес символический удар по мячу. Бывший нападающий дружил с Ференцем Пушкашем.
Вот несколько фото с открытия. Арена впечатляет.
- Уругвай победил со счетом 2:1.
- Венгрия занимает второе место в группе E. Команда проведет решающий матч за выход в основную стадию против сборной Уэльса 19 ноября.
- Именем Пушкаша названа премия ФИФА автору самого красивого гола по итогам года.
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