В Будапеште состоялась церемония открытия стадиона имени Ференца Пушкаша. Торжество прошло перед товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая.

Арена, получившая имя легендарного венгерского нападающего, в 2020 году примет матчи чемпионата Европы. На стадионе пройдут три игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. Площадка вмещает почти 68 тысяч зрителей и станет домашним стадионом для сборной Венгрии. Стадион построен на месте одноименной арены – старый «Пушкаш» вмещал лишь 39 тысяч человек и был снесен в 2016 году.

В церемонии принял участие легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян – он нанес символический удар по мячу. Бывший нападающий дружил с Ференцем Пушкашем.

Вот несколько фото с открытия. Арена впечатляет.

Уругвай победил со счетом 2:1.

Венгрия занимает второе место в группе E. Команда проведет решающий матч за выход в основную стадию против сборной Уэльса 19 ноября.

Именем Пушкаша названа премия ФИФА автору самого красивого гола по итогам года.

Кейн забил и оторвался от Дзюбы в гонке страйкеров. Взгляни, сколько Артему нужно вбить в Сан-Марино

Качай приложение Eurosport для iOS и Android