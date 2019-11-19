Eurosport
Сумасшедший скилл Месси в матче с Уругваем – Лео расправился с половиной команды
Аргентинец в своем стиле.
18 ноября Аргентина провела товарищеский матч со сборной Уругвая. Месси спас команду от поражения голом на 92-й минуте, однако гениальность Лео продемонстрировал намного раньше.
На 22-й минуте капитан «Барселоны» принял мяч в центре поля, хитро развернулся к воротам и убрал двух соперников. Третий оппонент опрокинул Лео, но не смог отобрать у того мяч, после чего Месси в окружении трех игроков отыгрался в стеночку с партнером и покатил налево, когда за ним гонялось уже пятеро.
- Матч закончился со счетом 2:2. Помимо Месси отличились Агуэро, Кавани и Суарес.
- Единственный международный трофей Лео на взрослом уровне – золото Олимпиады-2008.
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