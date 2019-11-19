Капитан «Барселоны» Лионель Месси повздорил с футболистом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани по ходу товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая.

В конце первого тайма Лео получил по ногам и хотел выместить злобу на Кавани. Уругваец не стушевался и предложил Месси разобраться по-мужски, на что капитан Аргентины ответил: «В любое время».

Как сообщает Goal, в перерыве дело действительно могло дойти до драки, но партнер Месси по клубу Луис Суарес растащил футболистов.

Матч закончился со счетом 2:2.

По ходу предыдущего матча сборной Лео повздорил с тренером бразильцев Тите.

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