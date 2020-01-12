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      Швеция - Косово
      Товарищеские матчи - 12 января 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Косово на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Янне Андерссон или Бернар Шаланд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Косово и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Косово, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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