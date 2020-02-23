Онлайн

Белоруссия - Узбекистан

Товарищеские матчи - 23 февраля 2020

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Белоруссия – Узбекистан на Eurosport.ru! 23 февраля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Михаил Мархель или Вадим Абрамов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Узбекистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Белоруссия и Узбекистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

