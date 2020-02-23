Белоруссия
    -
    16:00
    23.02.20
    Al Hamriya Sports Club Stadium
    Узбекистан
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Белоруссия - Узбекистан
      Товарищеские матчи - 23 февраля 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Белоруссия – Узбекистан на Eurosport.ru! 23 февраля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Михаил Мархель или Вадим Абрамов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Узбекистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Белоруссия и Узбекистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет