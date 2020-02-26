Болгария
    -
    18:00
    26.02.20
    Стадион Васила Левски
    Белоруссия
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      Болгария - Белоруссия
      Товарищеские матчи - 26 февраля 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Болгария – Белоруссия на Eurosport.ru! 26 февраля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Георги Дерменджиев или Михаил Мархель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болгария и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болгария и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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