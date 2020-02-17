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      Конго - Камерун
      Товарищеские матчи - 17 февраля 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Конго – Камерун на Eurosport.ru! 17 февраля 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Конго и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Конго и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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