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Дания - Фарерские о-ва

Товарищеские матчи - 7 октября 2020

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Дания – Фарерские о-ва на Eurosport.ru! 7 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Каспер Хьюлманд или Хакан Эриксон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Фарерские о-ва и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дания и Фарерские о-ва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

