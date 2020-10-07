Дания
    -
    19:00
    07.10.20
    MCH Арена
    Фарерские о-ва
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      Дания - Фарерские о-ва
      Товарищеские матчи - 7 октября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Дания – Фарерские о-ва на Eurosport.ru! 7 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Каспер Хьюлманд или Хакан Эриксон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Фарерские о-ва и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дания и Фарерские о-ва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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