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Люксембург - Лихтенштейн

Товарищеские матчи - 7 октября 2020

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Люксембург – Лихтенштейн на Eurosport.ru! 7 октября 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Люк Хольц или Хельги Кольвидссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Люксембург и Лихтенштейн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Люксембург и Лихтенштейн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

