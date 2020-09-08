Ирак
    -
    1:00
    08.09.20
    Franso Hariri Stadium
    Сирия
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      Ирак - Сирия
      Товарищеские матчи - 8 сентября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Ирак – Сирия на Eurosport.ru! 8 сентября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сречко Катанец или Набил Маалул? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирак и Сирия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ирак и Сирия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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