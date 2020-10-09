Тунис
    -
    15:30
    09.10.20
    Олимпийский стадион Радеса
    Судан
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      Тунис - Судан
      Товарищеские матчи - 9 октября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Тунис – Судан на Eurosport.ru! 9 октября 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mondher Kebaier или Zdravko Logarusic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тунис и Судан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тунис и Судан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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