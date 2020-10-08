ЮАР
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    08.10.20
    Намибия
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      ЮАР - Намибия
      Товарищеские матчи - 8 октября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ЮАР – Намибия на Eurosport.ru! 8 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Намибия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЮАР и Намибия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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