Алжир
    -
    22:00
    13.10.20
    Cars Jeans Stadion
    Мексика
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      Алжир - Мексика
      Товарищеские матчи - 13 октября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Алжир – Мексика на Eurosport.ru! 13 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джамель Бельмади или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алжир и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алжир и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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