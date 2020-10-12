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      ОАЭ - Узбекистан
      Товарищеские матчи - 12 октября 2020

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ОАЭ – Узбекистан на Eurosport.ru! 12 октября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Луис Пинто или Вадим Абрамов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ОАЭ и Узбекистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ОАЭ и Узбекистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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