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ОАЭ - Кувейт

Товарищеские матчи - 9 октября 2020

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ОАЭ – Кувейт на Eurosport.ru! 9 октября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Луис Пинто или Thamer Enad? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ОАЭ и Кувейт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ОАЭ и Кувейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

