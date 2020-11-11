Турция
    -
    20:45
    11.11.20
    Ататюрк Олимпият
    Хорватия
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      Турция - Хорватия

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Турция – Хорватия на Eurosport.ru! 11 ноября 2020 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Турция и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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