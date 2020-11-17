США
    -
    2:00
    17.11.20
    Австралия
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      США - Австралия

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем США – Австралия на Eurosport.ru! 17 ноября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Грэм Арнольд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Австралия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются США и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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