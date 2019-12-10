Российский футбольный союз озвучил соперников сборной России для контрольных матчей, которые национальная команда сыграет в преддверии Евро-2020.

На официальном сайте организации сообщается, что 28 марта сборная России встретится со Швецией, 31 марта – с Молдовой, 2 июня – с Польшей: все три матча пройдут на выезде. 6 июня Россия сыграет против Сербии на домашней арене.

«Что касается мартовского сбора, то поначалу тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март – не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи. Что касается первого спарринга, то соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный, интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы. Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», – заявил главный тренер Станислав Черчесов.

Россия попала на Евро в группу B с Бельгией, Данией и Финляндией.

Две встречи группового этапа пройдут в Санкт-Петербурге, третья – в Копенгагене.

Евро-2020 состоится в 12 странах с 12 июня по 12 июля.

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