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Россия проведет товарищеский матч с Молдавией без зрителей
Товарняк получается гиперунылым.
Федерация футбола Молдавии объявила, что товарищеский матч национальной команды против сборной России 31 марта пройдет при закрытых трибунах.
«На основании заявления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения во главе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Чику о развитии эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19 было решено, что товарищеские матчи Молдавия – Андорра 26 марта и Молдавия – Россия на 31 марта пройдут без зрителей», – говорится в заявлении ФФМ.
В республике власти запретили публичные мероприятия, на которых ожидается более 50 человек, в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года.
- Встреча сборной России против Молдавии состоится 31 марта в Кишиневе и начнется в 21:45 по московскому времени.
- В республике зафиксировали три случая заражения коронавирусом.
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