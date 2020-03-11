Федерация футбола Молдавии объявила, что товарищеский матч национальной команды против сборной России 31 марта пройдет при закрытых трибунах.

«На основании заявления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения во главе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Чику о развитии эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19 было решено, что товарищеские матчи Молдавия – Андорра 26 марта и Молдавия – Россия на 31 марта пройдут без зрителей», – говорится в заявлении ФФМ.

В республике власти запретили публичные мероприятия, на которых ожидается более 50 человек, в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года.

Встреча сборной России против Молдавии состоится 31 марта в Кишиневе и начнется в 21:45 по московскому времени.

В республике зафиксировали три случая заражения коронавирусом.

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