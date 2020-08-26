Футбол
Товарищеские матчи

Блинд с криком рухнул на газон в товарищеском матче – у него отказал сердечный дефибриллятор

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дэйли Блинд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

К счастью, обошлось без серьезных последствий.

В товарищеском матче между «Аяксом» и «Гертой» произошел неприятный инцидент, напугавший футболистов и персонал.

На 79-й минуте матча нидерландский защитник Дэйли Блинд вдруг упал на поле. Goal.com со ссылкой на очевидцев рассказывает, что 30-летний игрок закричал, указывая при этом на грудь. Оказалось, у него перестал работать имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Чемпионат Голландии

«Аякс» вернул Блинда из «МЮ»

16/07/2018 В 22:53

Блинд покинул поле самостоятельно. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

  • Воспаление сердечной мышцы Блинду диагностировали в декабре 2019 года – существовала опасность завершения карьеры.
  • «Аякс» выиграл товарищеский матч со счетом 1:0.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии

Ди Марцио: Блинд ведет переговоры с «Ромой»

30/01/2018 В 23:25
Чемпионат Англии

Ван Гал: «Блинд не проходит даже в запас «МЮ», ему лучше уйти в «Барселону»

25/12/2017 В 12:47
По теме
ФутболТоварищеские матчиГертаАяксБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир