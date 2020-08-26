К счастью, обошлось без серьезных последствий.

В товарищеском матче между «Аяксом» и «Гертой» произошел неприятный инцидент, напугавший футболистов и персонал.

На 79-й минуте матча нидерландский защитник Дэйли Блинд вдруг упал на поле. Goal.com со ссылкой на очевидцев рассказывает, что 30-летний игрок закричал, указывая при этом на грудь. Оказалось, у него перестал работать имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

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Блинд покинул поле самостоятельно. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

Воспаление сердечной мышцы Блинду диагностировали в декабре 2019 года – существовала опасность завершения карьеры.

«Аякс» выиграл товарищеский матч со счетом 1:0.

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