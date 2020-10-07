«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. Происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Остальная команда и члены штаба прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в твиттере сборной.