Футболисты сборной России Георгий Джикия и Маринато Гилерме, возможно, заболели коронавирусом.
«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. Происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время.
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Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Остальная команда и члены штаба прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сообщается в твиттере сборной.
- 8 октября Россия проведет товарищеский матч с командой Швеции.
- 11 и 14 октября национальная команда сыграет в Лиге наций с Турцией и Венгрией соответственно.
- После двух туров сборная лидирует в группе 3 лиги B.
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