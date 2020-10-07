Ранее два голкипера сборной Украины – Андрей Лунин и Юрий Панькив – сдали положительные тесты на коронавирус. В расположении команды остался только один доступный вратарь (Георгий Бущан), поэтому в заявку на матч внесли Шовковского. Теперь в случае травмы Бущана во время поединка с французами (или в том случае, если он тоже сдал положительный тест на ковид) на поле появится 45-летний бывший голкипер киевского «Динамо».