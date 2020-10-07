Сборная Франции в товарищеском матче разгромила сборную Украины со счетом 7:1. Матч получился чрезвычайно ярким, вот его главные события:
- В заявку на игру попал 45-летний вратарь Александр Шовковский, который завершил карьеру в декабре 2016 года. Это случилось из-за того, что два других голкипера сборной Украины – Андрей Лунин и Юрий Панькив – подхватили коронавирус. Шовковский провел 90 минут на скамейке запасных.
- Оливье Жиру оформил дубль в первом тайме и превзошел достижение Мишеля Платини. На счету Оливье стало 42 гола за сборную Франции, на счету Платини остался 41 мяч.
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- Жиру вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «трехцветных». Первую строчку занимает Тьерри с 51 голом.
- 17-летний игрок «Ренна» Эдуардо Камавинга отличился в первом же старте за сборную. В команде Дидье Дешама не перестают появляться новые таланты.
- За французов дебютировал 22-летний Уссем Ауар из «Лиона», которым на протяжении трансферного окна активно интересовался «Арсенал». Ауар мог выступать за сборную Алжира, откуда ему приходило приглашение, но дождался шанса попасть в состав чемпионов мира.
- Ранее между Францией и Украиной было сыграно 8 матчей. Четыре победы одержали «трехцветные», одну – Украина, еще три встречи завершились вничью. 7 октября Франция записала на счет пятую победу в противостоянии.
- В матче был забит один мяч ударом через себя – красотищу сообразил тот самый Камавинга.
- Для Жиру игра еще и стала 100-й в футболке сборной Франции – по этому случаю Оливье надел капитанскую повязку.
- Украина ни разу в истории не проигрывала крупнее, чем в 4 мяча. Ранее жовто-блакитных со счетом 4:0 били Испания (дважды), Чехия и Хорватия.
- Виссам бен Йеддер вышел на поле на 73-й минуте и отдал два голевых паса – на Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.
- Мбаппе отыграл 45 минут, заменив в перерыве Антони Марсьяля.
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