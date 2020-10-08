После игры капитан испанцев Серхио Рамос выложил фото с бывшими партнерами по «Реалу» – Роналду и Пепе. «Мы по-прежнему здесь... И это не все! Рад вас видеть, друзья мои», – подписал пост защитник.

Как выяснилось, это первая встреча Серхио и Криша с 2018-го года. «То, как Роналду проигнорировал Луку Модрича, когда хорват выиграл «Золотой мяч» в 2018 году, не очень понравилось некоторыми из его бывших товарищей по команде. С тех пор, как он покинул «Реал», Криштиану и Рамос не виделись и не поддерживали контакт», – написала Marca. В том году португалец не приехал на награждение и никак не поздравил бывшего партнера с победой.