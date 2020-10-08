Перед матчами Лиги наций сборная России проведет товарищескую встречу со Швецией. Команды должны были сыграть еще весной, но из-за пандемии матч состоится только 8 октября.

КТО ПОСМОТРИТ МАТЧ ПО ТВ

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Дмитрий Баринов в конце лета перенес операцию на колене, а уже на текущем тренировочном сборе тусуется с национальной командой – правда, играть футболист «Локомотива» не будет, его нет в заявке. Александр Головин, Федор Смолов и Алексей Миранчук пропускают матч из-за повреждений, Георгий Джикия и Маринато Гилерме, возможно, заболели коронавирусом. За день до матча тесты футболистов показали «сомнительные» результаты, и спортсменов изолировали от общей группы – вряд ли они сыграют, даже если повторные проверки дадут им зеленый свет на участие.

У шведов тоже есть потери. Деян Кулусевски из «Ювентуса» и Людвиг Аугустинссон из «Вердера» присоединятся к команде только под матчи Лиги наций – их остановили ковидные ограничения Италии и Германии соответственно. Филип Хеландер из «Рейнджерс» приехал в расположение команды, но подхватил небольшое повреждение и отправился обратно в Глазго.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Если верить сайту 11v11, сборные провели между собой 10 матчей.

Первый состоялся еще в 1913 году – шведы победили в товарняке со счетом 4:1.

В 21 веке команды сыграли шесть раз.

Единственный товарищеский матч завершился вничью – 1:1.

В группе на Евро-2008 Россия победила со счетом 2:0 и вышла со второго места, присоединившись в плей-офф к Испании.

В отборе к Евро-2016 команды сыграли дважды: в первой случилась ничья 1:1, во второй Россия минимально победила.

В 2018 году сборные провели две встречи в Лиге наций: первая закончилась безголевой ничьей, вторая – победой скандинавов со счетом 2:0.

В шести матчах нового столетия команды забили друг другу всего 9 мячей. Три раза сборные сыграли вничью, дважды победила Россия, один раз – Швеция.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

С составом гостей все совсем просто – главный тренер сборной Янне Андерссон огласил его еще до матча. С Россией сложнее – без Джикии в центре обороны становится совсем грустно, но товарищеский характер матча дает Станиславу Черчесову пространство для экспериментов. Возможно, дебютирует защитник «Зандхаузена» Александр Жиров, а на левом краю атаки начнет Денис Черышев – вингер совсем чахнет в «Валенсии» без игровой практики.

Россия

Швеция

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Победа России: 2.37

Ничья: 3.15

Победа Швеции: 3.25

На «ВЭБ Арену» должны пустить до 30% наполняемости стадиона, а это целых 9 тыс человек. Приличная поддержка, особенно в матче со Шведами – в скандинавской стране на трибуны пускают значительно меньше народу. Домашние болельщики, пожалуй, главный фактор в пользу сборной России, потому что впереди соревновательные игры и надрываться в выставочной встрече просто нет смысла.

Два предыдущих матча шведы провели в Лиге наций против Франции и Португалии – оба проиграли, но пропустили от явных фаворитов всего три мяча. Россия забила 11 в трех последних играх, но вряд ли будет развивать голевые подвиги в ничего не значащей встрече. Логичнее всего выглядит прогноз на минимальную победу хозяев или ничью, но в товарняке ожидать можно чего угодно.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч стартует в 19:15 по московскому времени, встречу покажет Первый канал. А на Eurosport.ru будет текстовая трансляция – приходите.

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