8 октября Россия и Швеция размялись в товарищеской игре перед возвращением Лиги наций. Главные факты по прошедшему матчу:
- До сегодняшнего дня Россия и Швеция провели между собой 10 игр. Россия выиграла лишь две из них, потерпела четыре поражения, а еще четыре матча не выявили победителя.
- Две очные встречи команды провели еще до Октябрьской революции в России – в 1913 и 1914 годах. В первом случае шведы разгромно победили (4:1), вторая игра завершилась вничью (2:2).
- Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой провел дебютную игру за сборную.
- Нападающий «Спартака» Александр Соболев в перерыве заменил Артема Дзюбу, с которым у него недавно случился небольшой конфликт. Соболев, как и Мостовой, провел первый матч за национальную команду.
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Россия разомнется на шведах перед Лигой наций. Все о матче сборной
Александр Соболев и Артем Дзюба
Фото: Twitter
- Денис Черышев вышел на поле за сборную России впервые с 13 октября 2019 года – в тот день команда Станислава Черчесова разгромила Кипр (5:0), а Денис записал на свой счет дубль.
- Сослан Джанаев вернул наш 2009-й – грубо ошибся на выходе и подарил Александру Исаку легчайший гол.
- Для Джанаева матч стал вторым за сборную. В прошлый раз он выходил на поле в 2016 году и пропустил четыре гола от Коста-Рики, а Россия потерпела поражение (3:4). Та встреча также была товарищеской.
- Виктор Классон из «Краснодара» долго не играл за сборную Швеции из-за травмы – сегодня вышел на 77-й минуте и помог своей команде победить.
- Соболев не стал медлить и забил в первом же матче за сборную – его гол престижа установил на табло окончательный счет, 2:1 в пользу шведов. Голевой передачей отметился Черышев.
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