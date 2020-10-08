С коронавирусом у Георгия Джикии сборная России внезапно осталась без центральных защитников. Лидеру обороны «Спартака» и без того сложно было найти замену или хотя бы достойного партнера, который не промахивался бы мимо мяча и держал позицию сзади, а тут у Станислава Черчесова выросла еще более крутая задачка.

Комментатор Илья Казаков в день матча со Швецией рассуждал в телеграм-канале, что вместо Гео точно выйдет Андрей Семенов из «Ахмата». «Вопросы про Дивеева с Евгеньевым. Воспоминания о Нойштедтере. Шутки про возвращение Игнашевича. Идея о натурализации Жиго. Семенов и кто? И как?» – за шесть часов до стартового свистка писал Казаков. Он не угадал ни одного из кандидатов – Черчесов перевел с фланга в центр Федора Кудряшова, а в пару к нему поставил бэкапа Джикии в «Спартаке» Илью Кутепова.

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Илья Кутепов (Россия), Эмиль Крафт (Швеция) Фото: Getty Images

Кутепов – пожалуй, единственный из всей обоймы сборной, который не получил никаких бонусов после ЧМ-2018. Он оттарабанил все пять матчей в основе в паре с Сергеем Игнашевичем, но ветеран закончил с почестями, а Илья присел на лавку «Спартака», в пух и пыль проиграв конкуренцию Самуэлю Жиго. Молодой защитник заканчивал тот домашний турнир с травмой голеностопа – в первом тайме с Хорватией на ступне возникла гематома, но мужественный Кутепов доиграл вторую половину и экстра-таймы и досматривал серию пенальти с бешеной болью в ноге.

За роскошный чемпионат мира ему респектовали журналисты, все футбольные медиа страны советовали парню переезжать в Европу, а Кутепов на расслабоне говорил в интервью: «Если бы я выбирал будущий клуб, это был бы «Милан». Инсайдеры жонглировали слухами: за Кутепова впряглись «Фулхэм» и «Лейпциг», «Фиорентина» и «Вест Хэм», «Лион» и «Гладбах», а одна из европейских фирм готова выплатить 12 миллионов евро отступных и забрать центрбека сейчас же. И это не казалось дичью и сумасшествием в стиле Алексея Сапогова и «Юве» – в июле 2018-го была сильна вера, что Игнашевич оставил преемника на годы вперед.

Сергей Игнашевич и Илья Кутепов, сборная России Фото: Getty Images

Но потом началось что-то странное. Сначала Кутепов через папу возмутился зарплатой в «Спартаке», потом прилег на операцию из-за травмы паховых колец и вернулся на поле только в октябре. Но за красно-белых при позднем Каррере, безумном Рианчо и раннем Кононове защитник выходил лишь из-за крестов Жиго – с возвращением француза Илья снова вытер шортами скамейку запасных и больше с нее особо не вставал.

Нет, был отрезок осенью 2019-го из девяти матчей в старте, но и там защитнику жестко не хватало Игнашевича – в «Спартаке» таких лидеров не нашлось. Сейчас уже очевидно – в Тарасовке молятся на пару Джикия-Жиго и разобьют ее в крайнем случае, и точно не ради героя обороны ЧМ-2018.

Возможных причин такого спада Кутепова – две. Первая – религия. Неизвестно, насколько сильно футболист ударился в веру, но в феврале 2019-го он отвечал на вопрос про последнюю прочитанную книгу: «Я сейчас, скажем так, более религиозной литературой увлекаюсь. У меня есть подписка на «Бесогон ТВ» и телеканал «Царьград».

А в ноябре того же прошлого года Илья вот так прокомментировал в инстаграме очередную травму: «Нам Бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него и что с Ним, за Ним, в Нем и мы его обязательно пройдем, и этот путь в Небесное Царство будет по небу уже в этой жизни». Звучит достаточно радикально и вовсе не так нейтрально, как мы себе представляем среднестатистического игрока РПЛ. Возможно, самокопанию и духовным поискам Кутепов отводит больше времени, чем тренировкам с Доменико Тедеско.

Вторая причина – потеря мотивации. Интерес из Европы пропал вместе с игровым временем в Премьер-лиге, пришло осознание тотального проигрыша места в старте, и появилась самоуспокоенность – зачем впахивать на сборах, когда на банковский счет капают деньги за старые заслуги двухлетней давности и паспорт с двуглавым орлом?

Мыслей о переезде на континент давно нет. Центрбек даже посмеялся над трансфером Федора Смолова в Испанию: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» ничуть не хуже». Да, но Федя в Виго хотя бы играл, а вовсе не сидел на банке за двумя мастодонтами, при которых основа пока не светит.

Илья Кутепов, полуфинал Кубка России, «Зенит» – «Спартак» Фото: Getty Images

Уже в сентябре Кутепов после долгого перерыва провел три матча за красно-белых, остался в запасе на рубилово с «Зенитом» и тут же пролез в состав сборной России – что, конечно, больше говорит о конкуренции на этой позиции в команде Черчесова. Через инсайдеров стало известно о недовольстве малым игровым временем при Тедеско, но никаких движений не происходит – редкие слушки об интересе из клубов второй восьмерки РПЛ или откуда-то из Турции возникают и тут же лопаются, как мыльные пузыри.

«На чемпионате мира мы думали, что приобрели игрока на позицию центрального защитника надолго», – говорил про Кутепова в 2019 году Станислав Черчесов. Да, самовлюбленный тренер часто преувеличивает, но тут слово «Мы» уместно смотрится в значении всей России. И поэтому так обидно за сдувшуюся мотивацию Ильи и прозябание в запасе «Спартака». Он – ровесник Джикии, а уже смотрится сбитым летчиком, и одними религиозными цитатами ничего не исправить.

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