Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от дебюта за национальную команду в контрольном матче против Швеции. Форвард вышел на замену и забил первый мяч в составе сборной.

«Если бы выиграли, ощущения были бы другие. А так – гол в концовке, смешанные чувства. Какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие, но пропустили два гола, которые все испортили. Особенно второй – рикошет, обидный гол. До этого просто не успели забить второй.

Чемпионат России «Дзюба – ***** [гей]». Уткин и Щербаков отожгли на «Что было дальше?» 15 ЧАСОВ НАЗАД

Мы идем от игры к игре. Не так важно, товарищеский ли это матч или Лига наций, мы хотим побеждать. Каждую игру играем на победу. Сыграю ли я в матчах Лиги наций? Решать главному тренеру, я не смогу ответить на вопрос. Как он решит, так и будет, одна игра ничего не значит, будем доказывать дальше. Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Россия уступила со счетом 1:2.

11 октября Россия сыграет с Турцией, 14-го – с Венгрией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций и будут домашними для команды Черчесова.

Черчесов сперва не вызвал Соболева на предыдущие матчи из-за конфликта с Дзюбой. Затем игроки уладили недомолвки.

Чемпионат России Медведев прокомментировал конфликт Семака и Дзюбы 05/10/2020 В 18:01