Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной Швеции и собственное эмоциональное поведение в технической зоне.

«По-моему, вы на меня наговариваете. Настроение у меня нормальное, рабочее. В игре, понятное дело, приходится показывать эмоции, потому что мы все живые люди. До этого вы спрашивали про рейтинги: иногда сложно вас понять. Вам и рейтинги надо, и молодых футболистов в составе надо, и выигрывать надо. Все в одну кучу – так не бывает», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России
Мостовой объяснил расследование против «Спартака» заговором
4 ЧАСА НАЗАД
  • Россия уступила скандинавам со счетом 1:2.
  • Дальше у сборной два матча в рамках Лиги наций – 11 октября с Турцией и 14 октября с Венгрией.

🚪 Кутепов пропал после ЧМ-2018. Он забыл о Европе и ударился в веру

Чемпионат России
«Спартак» подпишет футболиста «Челси» (Ди Марцио)
6 ЧАСОВ НАЗАД
Лига наций
После поражения от шведов Черчесов вызвал в сборную защитника «Арсенала»
7 ЧАСОВ НАЗАД