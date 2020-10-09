«По-моему, вы на меня наговариваете. Настроение у меня нормальное, рабочее. В игре, понятное дело, приходится показывать эмоции, потому что мы все живые люди. До этого вы спрашивали про рейтинги: иногда сложно вас понять. Вам и рейтинги надо, и молодых футболистов в составе надо, и выигрывать надо. Все в одну кучу – так не бывает», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».