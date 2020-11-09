Летом 2017 года Артем Дзюба и Александр Кокорин выложили в инстаграм фотографию с ладонями, которые имитируют усы и с подписью «Message». Известно, что «месседж» – одно из любимых слов тренера сборной Черчесова, так что улики были железобетонными: Станислав все понял и перестал вызывать остроумных форвардов.

Спустя три с половиной года Кокорин ближе к «Спартаку»-2, чем к сборной России, зато Дзюба – герой ЧМ, звезда РПЛ и самый медийный футболист страны. На днях интимное видео с его участием разорвало мессенджеры и соцсети, поэтому Черчесову пришлось вернуться в 2017-й и снова отправить «месседж».

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Послание форварду получилось очень лаконичным и четким: ситуация с мастурбацией не имеет отношения к сборной, но игроки обязаны соответствовать статусу команды. Поэтому Дзюба пропустит Молдавию, Турцию и Сербию – как раз появится время разобраться со срочными делами.

Реплику Черчесова можно понимать по-разному. С одной стороны, он дал сигнал: в данную секунду Дзюба не проходит тест на моральный облик игрока сборной. Из-за этого хейтеры Артема уже сделали вывод, что его вообще никогда не пригласят в команду, чтобы не нагнетать обстановку – примерно как условного Бензема. Аргументация тут такая: человек, снимающий и хранящий в телефоне такие видосы, не должен представлять честь страны. Это ханжеская и нелепая позиция: есть ощущение, что Черчесов наоборот помогает и себе, и сборной, и (самое главное!) Дзюбе.

Во-первых, перед ключевыми матчами коуч грамотно вывел команду из-под удара. Нет Темы – нет темы, журналистам и фанатам придется обсуждать футбол, а не перфомансы форварда в гостиничном номере. Во-вторых, в международную паузу Дзюба может спокойно сесть вместе с пиарщиками и проработать стратегию: тут явно нужен плотнейший демедж-контроль. В-третьих, Артем почти во всех последних матчах (кроме «Краснодара») смотрелся явно уставшим. Как раз появится время восстановиться и ожить к решающим играм «Зенита» в ЛЧ.

Артем Дзюба, Алексей Сутормин и Магомед Оздоев в матче «Зенит» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Так что Черчесов поступил абсолютно верно. Он мог погрузиться в нюансы сексологии, этики и морализма. Затем публично объяснить, почему в поступке Дзюбы нет ничего страшного, и все же оставить его в команде. Но тренер нашел компромисс, который всех устроил. Самое главное: капитанская повязка явно уплыла, но шансов на то, что Артема прекратят вызывать в сборную, фактически нет. Дзюба все еще один из сильнейших нападающих в России, а в игре с «Краснодаром» он опять доказал, что готов испепелять, даже когда все вокруг настроены против него.

Поэтому все очевидно: Черчесов не банил и не выгонял Артема из сборной. Тренер просто дал ему необходимый и полезный тайм-аут – осталось воспользоваться им так, чтобы легендарные видосы больше никак не повлияли на карьеру.

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