Три футболиста сборной России могут быть изолированы от команды из-за сомнительных тестов на коронавирус – это нападающий «Сочи» Антон Заболотный, а также полузащитники «Зенита» и «Динамо» Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Аккаунт сборной в твиттере сообщил, что медицинский штаб команды проводит совещание с соответствующими подразделениями УЕФА, так как результаты тестов могут быть ложноположительными.

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«При этом три анализа каждого из них [у Заболотного, Ерохина и Лесового] в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни», – говорится в одном из сообщений.

  • В сборную в срочном порядке вызван нападающий ЦСКА Федор Чалов.
  • Ранее из команды был исключен капитан Артем Дзюба – он стал героем интимного ролика, слитого в интернет.
  • Россия сыграет с Молдовой 12 сентября, 15 – с Турцией, 18 – с Сербией.

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