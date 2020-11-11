Три футболиста сборной России могут быть изолированы от команды из-за сомнительных тестов на коронавирус – это нападающий «Сочи» Антон Заболотный, а также полузащитники «Зенита» и «Динамо» Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Аккаунт сборной в твиттере сообщил, что медицинский штаб команды проводит совещание с соответствующими подразделениями УЕФА, так как результаты тестов могут быть ложноположительными.

«При этом три анализа каждого из них [у Заболотного, Ерохина и Лесового] в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни», – говорится в одном из сообщений.