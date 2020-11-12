Тренеры сборной Хорватии в перерыве товарищеского матча против Турции, который состоялся 11 ноября в Стамбуле, узнали о положительном тесте на коронавирус защитника Домагоя Виды. Игрок был заменен сразу после первого тайма.

В сообщении пресс-службы Хорватского футбольного союза отмечается, что в понедельник тесты всех футболистов сборной дали отрицательный результат. Еще одно тестирование провели в среду утром, оно было приурочено к следующему матчу хорватской команды – 14 ноября состоится гостевая встреча против Швеции в рамках Лиги наций. Однако результаты были получены во время матча с турками, о чем незамедлительно проинформировали тренерский штаб команды.

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Отмечается, что Вида сдаст еще один тест, чтобы подтвердить результат. Футболист несколько дней проведет в самоизоляции в Стамбуле.

  • Матч завершился со счетом 3:3.
  • Хорватия занимает третье место в своей группе Лиги наций, где также выступают Португалия, Франция и Швеция. «Шашечные» лишились шансов занять первое место.

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