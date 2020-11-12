В конце октября Василий Уткин пришпорил Станислава Черчесова – почему Алексей Миранчук и Александр Головин до сих пор не выступают за сборную вместе? Коуч отмазался – якобы игроки давно травмированы. Но в действительности за четыре года работы СуперСтас даже не попытался создать связку из двух самых креативных русских хавов: Головин отбегал за сборную 33 матча и 2514 минут (76 за игру), Миранчук – 25 встреч и 998 минут (39 за игру).

«Для любого тренера, который ставит максимальные задачи для команды, а не для себя – остаться на посту, пара Головин-Миранчук была бы мечтой», – возмущался Уткин. 10 лет назад со схожими эмоциями, но уже на мировом уровне, отзывались о дуэте Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда в сборной Англии. Тогда для них дело кончилось плачевно – легендам так и не нашлось места в одном составе.

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Александр Головин, Мирослав Ромащенко, Станислав Черчесов – сборная России Фото: Getty Images

К началу XXI века на англичанах повис липкий ярлык: всегда фавориты – всегда лузеры. В 90-х лучшими результатами звезд из элитарной и богатой Премьер-лиги стали четвертое место на ЧМ-90 и бронза Евро-96. В нулевые на гениальное поколение «Класса-92», приправленное талантами из других клубов, накинули хомут из ожиданий. Реализовывать потенциал молодежи по очереди звали пыльных стариков: Свен-Йорана Эрикссона и Фабио Капелло.

Пока мир следил за рождением понятий ложной девятки и тики-таки, пожилые коучи делали вид, что прогресс остановился еще в их молодости. «Я думал, у Капелло богатейший опыт и знания, которые помогут нам стать лучше. Но он заставил нас играть по самой устаревшей традиционной схеме 4-4-2, запретив какие-либо изменения при любых обстоятельствах. В матче против Испании мы вышли на поле с двумя центральными полузащитниками против троих лучших полузащитников мира», – злился в автобиографии Рио Фердинанд.

В первую очередь фанаты и медиа рассчитывали на бронебойный дуэт из Стивена Джеррарда и Фрэнки Лэмпарда. Потенциальную связку уничтожило упрямство тренеров: они либо оставляли Стивена или Фрэнка на лавке, выпуская в пару опорника Барри, либо пихали одного из них на фланг, как Стиви Джи в 1/8 финала ЧМ-2010 против Германии.

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард Фото: Getty Images

При расстановке 4-4-2 Лэмпс и Стиви убегали вперед, а центр поля оставался без страховки. «Мы понимали, что полузащита англичан с Джеррардом и Лэмпардом, которые всегда поддерживают атаку, будет очень открытой. Поэтому нашей целью было вынудить Терри плотно играть с Клозе, выманивавшего Джона из обороны. Это создавало пространство между их защитниками и предоставляло нам моменты», – сказал Йоахим Лев после победы над Англией.

Причем решение проблемы было очевидным. «Лэмпард и Джеррард рождены, чтобы играть в средней линии из трех игроков. Они двое плюс опорный полузащитник – вот что нужно для проникновения в штрафную соперника, и они это умеют делать. Мы ничего не выиграем при нынешней системе 4-4-2», – даже престарелый экс-тренер Англии Гленн Ходдл видел решение проблемы Капелло и предсказывал его провал.

И Эрикссен, и Капелло будто назло медиа и фанатам не отступали от расстановки с четырьмя полузащитниками, добавляя лишь одну вариацию – ромб, который исключал выход скаузера и лондонца вместе. Когда дона Фабио спросили, почему он так и не использовал возможности Лэмпарда и Джеррарда по максимуму, старый упрямец огрызнулся: «Потому что они играли на одной и той же позиции».

Фабио Капелло Фото: Getty Images

Тем же самым сейчас занят в России Станислав Черчесов. Сборная до сих пор играет в футбол, который использовался на чемпионате мира 2,5 года назад – забросы на Дзюбу и прорывы по флангам. «Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. В схему 8-2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука», – считает Василий Уткин.

В России до сих пор ностальгируют по бронзовому Евро, а ведь главное изменение, которое сделал Гус Хиддинк в игре команды – переход от дальних забросов к умному контролю мяча внизу. Сдвоенный центр поля из Головина и Миранчука – волшебный шанс вернуть 2007-й: пара техничных ребят избавит от необходимости начинать каждую атаку парашютом в голову Дзюбе. Но Черчесов слишком упрямый и слишком уверенный в себе: даже выпуская Миранчука, СуперСтас не давал ему шансов поработать вместе с Головиным в середине поля и использовал как второго форварда.

«Были времена, когда тренеры сборной Англии могли бы сделать многое по-другому. Они могли выжать из нашей связки с Джеррардом намного больше. Способ наверняка был. Порой мы играли по схеме 4-4-2, и Стиви должен был или сесть на лавку, или уйти на левый фланг. При Капелло уже я играл в опорной зоне, на этой позиции я вообще никогда не играл в «Челси». Все время что-то было не так – понимаю это, когда думаю о своей карьере в сборной», – слова Фрэнка Лэмпарда звучат как предостережение Станиславу Черчесову.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Лучший способ стать лучше – учиться на ошибках великих. Станислав Саламович больше трех лет играет по схеме 4-2-3-1. Дзюба стареет, но навесы все равно приоритетный вариант развития атаки. Стас уже герой России, но это не значит, что нужно заморозиться и не меняться, когда у тебя в руках пара лучших креативщиков со времен Аршавина.

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