Кто посмотрит матч по ТВ

Весь мир уже знает об интимных шалостях Артема Дзюбы и его отстранении от ближайших матчей – капитан в том числе пропустит игру с Молдовой. Не приехал в национальную Александр Головин (травма, не играет с конца августа). Также на поле не выйдут три игрока, тесты которых на коронавирус дали сомнительные результаты – Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

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Форма

Сборной России срочно нужно исправиться за серию неудач в последних матчах – в октябре команда Черчесова в трех встречах дважды сыграла вничью (с Турцией и Венгрией в ЛН) и проиграла в товарняке Швеции (1:2).

Артем Дзюба в матче сборных России и Турции в Лиге наций Фото: Getty Images

Но эти результаты можно назвать положительными на фоне молдавских. Сборная под руководством Энгина Фирата проиграла четыре последних матча (Италии, Греции и дважды Словении) со счетом 0:13, а из последних 15 встреч выиграла только одну и уступила в 13.

Лицом к лицу

В последний раз сборные Молдовы и России играли в 2015 году в отборе на Евро.

Матч на все том же стадионе «Зимбру» завершился победой российской команды 2:1, в Москве соперники поделили очки – 1:1.

Еще один товарищеский матч прошел в 2000 году, тогда Россия победила с минимальным счетом.

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Ориентировочные составы

Гадать с составами на товарищеский матч при условии, что по ходу можно сделать множество замен, дело неблагодарное. Хотя, зная Станислава Черчесова, можно предположить, что очень сильно ротировать состав он будет, чтобы наиграть его к ближайшим играм Лиги наций.

Котировки букмекеров

Победа Молдовы: 14,0

Ничья: 6,49

Победа России: 1,21

Даже несмотря на отсутствие Дзюбы, Россия в любом составе и сочетании должна выворачивать соперника. Молдова сейчас слишком слаба, чтобы рассчитывать даже на ничью.

Где смотреть

Матч стартует на стадионе «Зимбру» в Кишинёве в 20:00 (мск). Посмотреть его можно на федеральном «Матч ТВ» или на альтернативном спутниковом «Матч! Премьер». Почитать – на Eurosport.ru по ссылке.

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