Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поучаствовал в разгроме Андорры (7:0) в товарищеском матче. Эта победа стала сотой для форварда в составе португальской националки.

«Счастлив достичь очередной исторической отметки в составе сборной!» – написал Роналду, который стал четвертым игроком из Европы, покорившим эта отметку.

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Мировой рекордсмен по этому показателю – Серхио Рамос, выигравший с Испанией 129 матчей. В топ-3 также входят еще два испанца – Икер Касильяс (121 победа) и Хави (100).

На счету Криштиану 168 матчей за сборную, 102 гола и 40 ассистов.

В сентябре португалец стал первым футболистов, забившим 450 мячей в топ-5 еврочемпионатов.

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