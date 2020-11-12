Сборная Португалии 11 ноября провела удивительный товарищеский матч – соперником стала одна из слабейших европейских национальных команд, Андорра. Естественно, игра для чемпионов Европы получилась не сложнее двусторонки – 7:0.

Возможно, спарринг с карликом был организован специально для Криштиану Роналду. В активе идола португальцев до игры был 101 забитый за сборную мяч, до мирового рекорда иранца Али Даеи оставалось 8 голов. Конечно, вряд ли кто-то рассчитывал, что Криш выйдет и закинет в ворота Андорры восьмеру, но точно надеялись, что благодаря этому матчу он станет еще ближе к абсолютному величию.

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Что удивительно, Роналду не появился в старте и выскочил на поле только лишь перерыва – возможно, Фернанду Сантуш приберег лидера после недавней микротравмы в «Ювентусе». Но ему хватило и 45 минут, чтобы пополнить лицевой счет – у форварда стало 102 забитых мяча (+ассист) и 7 голов отставания от Даеи.

Когда Криш побьет рекорд?

Вероятнее всего, это произойдет ближайшим летом, когда Португалия проведет целую россыпь матчей. Для начала, команде в ближайшую неделю предстоит пройти проверку Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября) в Лиге наций.

В марте сборные соберутся вновь, чтобы отбегать аж три тура группового этапа квалификации ЧМ-2022 (с 22 по 31), а уже в начале лета (с 31 мая по 8 июня) сыграют по два контрольных матча перед стартом Евро-2021.

Криштиану Роналду, сборная Португалии Фото: Getty Images

Если составлять самые оптимистичные прогнозы и рассчитывать, что Роналду забьет хотя бы по разу каждому следующему сопернику до старта Евро, то уже на европейское первенство он поедет в статусе короля. На самом турнире Криш заберет единоличное лидерство и после его окончания сможет смело завязать со сборной.

Но если все не сложится настолько гладко, и Криштиану выбьется из графика, то мячи до рекорда придется добивать в квалификации к ЧМ. До середины октября 2021-го сборные проведут по 5 матчей (это без учета товарищеских), и уж там Роналду точно станет королем и лучшим снайпером сборных за всю историю футбола.

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