Сборная России в товарищеской игре сгоняла по нулям с командой Молдовы. Главные факты матча:

  • На встречу против молдаван сборную России с капитанской повязкой вывел Георгий Джикия – капитан Артем Дзюба был отстранен от участия в ближайших матчах из-за скандального интимного видео.
  • Дзюба появился на обложке программки к матчу. Кажется, принимающая сторона была не в курсе последних новостей.
Товарищеские матчи
Молдова проиграла 13 из 15 последних матчей. У России есть шанс оторваться по полной
9 ЧАСОВ НАЗАД
  • В товарищеской игре Станислав Черчесов позволил себе эксперименты – в старте вышли Федор Чалов, Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Дивеев стал первым футболистом 1999 года рождения, сыгравшим за сборную России.
  • На матче не было зрителей (не забываем про коронавирус), но молдавские организаторы придумали очень душевную акцию 👇
  • Помимо Дивеева, в игре против Молдовы за сборную дебютировали два других армейца – Константин Кучаев и Иван Обляков.
  • Когда за сборную дебютировал игравший сегодня Юрий Жирков, Дивееву было пять лет.
  • На 75-й минуте Черчесов провернул гениальную замену: вместо Алексея Миранчука вышел Антон Миранчук.
  • Сборная России не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее парни Черчесова уступили Швеции (1:2) и сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
  • 15 ноября россиянам предстоит еще одна встреча с турками, но это будет уже не товарняк, как сегодня, а игра Лиги наций.

Москвички поддержали Дзюбу уличной акцией. Возможно, она была проплачена

Товарищеские матчи
Головин и Миранчук = Джеррард и Лэмпард. Не играют вместе из-за тренера
11 ЧАСОВ НАЗАД
Товарищеские матчи
Заболотный и еще 2 игрока сборной сдали сомнительные тесты на COVID-19
ВЧЕРА В 11:58