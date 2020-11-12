Сборная России в товарищеской игре сгоняла по нулям с командой Молдовы. Главные факты матча:
- На встречу против молдаван сборную России с капитанской повязкой вывел Георгий Джикия – капитан Артем Дзюба был отстранен от участия в ближайших матчах из-за скандального интимного видео.
- Дзюба появился на обложке программки к матчу. Кажется, принимающая сторона была не в курсе последних новостей.
Товарищеские матчи
Молдова проиграла 13 из 15 последних матчей. У России есть шанс оторваться по полной
- В товарищеской игре Станислав Черчесов позволил себе эксперименты – в старте вышли Федор Чалов, Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Дивеев стал первым футболистом 1999 года рождения, сыгравшим за сборную России.
- На матче не было зрителей (не забываем про коронавирус), но молдавские организаторы придумали очень душевную акцию 👇
- Помимо Дивеева, в игре против Молдовы за сборную дебютировали два других армейца – Константин Кучаев и Иван Обляков.
- Когда за сборную дебютировал игравший сегодня Юрий Жирков, Дивееву было пять лет.
- На 75-й минуте Черчесов провернул гениальную замену: вместо Алексея Миранчука вышел Антон Миранчук.
- Сборная России не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее парни Черчесова уступили Швеции (1:2) и сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
- 15 ноября россиянам предстоит еще одна встреча с турками, но это будет уже не товарняк, как сегодня, а игра Лиги наций.
Товарищеские матчи
Головин и Миранчук = Джеррард и Лэмпард. Не играют вместе из-за тренера
Товарищеские матчи
Заболотный и еще 2 игрока сборной сдали сомнительные тесты на COVID-19