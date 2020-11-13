Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от ничьей с Молдовой. Товарищеская встреча в Кишинёве завершилась без голов.

– Каково ваше мнение, как капитана команды, насколько молодежь уже адаптирована играть за национальную сборную?

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– Это, наверное, не ко мне вопрос. Что касается именно Дивеева – сегодня с ним провел матч, самое главное – это то, что сыграли на ноль, поэтому поздравляю его и других ребят, конечно же, с дебютом. Кто-то вышел в стартовом составе.

Ребята – молодцы, они в обойме сборной, поэтому полный вперед.

– Впереди решающие матчи в Лиге наций. Насколько эта нулевая ничья может повлиять на подготовку? С точки зрения мандража, может быть. Четыре матча без побед и забить не можем.

– Никакого мандража точно не будет. Как вы уже заметили, сегодня был сбалансированный состав, где была молодежь, поэтому сегодняшняя игра, конечно же, [нужна] чтобы мы как можно лучше притерлись друг к другу. Поэтому никакого мандража нет. Все ждем игр и хорошего результата.

– Вам комфортно быть капитаном команды?

– Комфортно, – заявил Джикия в эфире «Матч ТВ».

До матча с Россией Молдавия проиграла четыре матча кряду с общим счетом 0:13.

Россия не побеждает четыре матча подряд. Команда Станислава Черчесова уступила Швеции и сыграла вничью с Турцией, Венгрией и Молдовой.

15 ноября сборная России сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, 18 – с Сербией.

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