Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал роль 37-летнего полузащитника Юрия Жиркова в команде, а также оценил его выступление в контрольном матче против Молдовы.

«Мне не показалось, что в этом матче Жирков сильно устал и отдал все силы. Матч был больше экспериментальным. Вообще я уверен, что Юра влияет на обстановку в команде, и это очень важно, что есть такие примеры.

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В свое время на чемпионат мира семидесятого года поехали Слава Метревели и Лев Яшин, которые особо не играли. Но их присутствие, отношение к команде и влияние на микроклимат очень важны. Сейчас такую функцию выполняет Жирков. Поэтому такие опытные игроки всегда нужны в составе национальной сборной, особенно если они способны играть и приносить пользу в матче», – сообщил Бышовец Sport24.

Жирков провел 98 матчей за сборную России.

Россия и Молдова сыграли со счетом 0:0.

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