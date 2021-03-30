Катар
    -
    21:45
    30.03.21
    Стадион на улице Габора Ола
    Ирландия
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Катар - Ирландия

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Катар – Ирландия на Eurosport.ru! 30 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Феликс Санчес или Стивен Кенни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Катар и Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Катар и Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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