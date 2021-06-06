Бельгия
Завершено
0
1
-
0
0
21:45
06.06.21
Стадион короля Бодуэна
Хорватия
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Бельгия
    • Хорватия
    • ДендонкерАзар
      82'
    • КарраскоДоку
      81'
    • ПеришичОрсич
      80'
    • ШадлиАзар
      71'
    • ПетковичБрекало
      70'
    • МертенсВанакен
      68'
    • КовачичВлашич
      61'
    • МодричПашалич
      61'
    • РебичКрамарич
      61'
    • Перерыв
    • Бельгия
    • Хорватия
    • ВертонгенВермален
      45'
    • БаришичГвардиол
      45'
    • 1-ый тайм
    • Бельгия
    • Хорватия
    • Лукаку
      38'
    Перед матчем

    Бельгия - Хорватия

    Футбол. Следите за матчем Бельгия – Хорватия на Eurosport.ru! 6 июня 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Бельгия и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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