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- 1-ый тайм
- Terteryan39'
- БрекалоПашалич26'
- Перишич24'
Перед матчем
Хорватия - Армения
Футбол. Следите за матчем Хорватия – Армения на Eurosport.ru! 1 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Армения и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Хорватия и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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