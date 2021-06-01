Хорватия
1-ый тайм
1
-
0
19:00
01.06.21
Gradski stadion Velika Gorica
Армения
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    • 1-ый тайм
    • Хорватия
    • Армения
    • Terteryan
      39'
    • БрекалоПашалич
      26'
    • Перишич
      24'
    Перед матчем

    Хорватия - Армения

    Футбол. Следите за матчем Хорватия – Армения на Eurosport.ru! 1 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Армения и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Хорватия и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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