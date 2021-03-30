Мексика
    -
    15:00
    30.03.21
    Винер Нойштедтер Штадион
    Коста-Рика
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      Мексика - Коста-Рика

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Мексика – Коста-Рика на Eurosport.ru! 30 марта 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Мартино или Рональд Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мексика и Коста-Рика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мексика и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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