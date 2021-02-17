Ирак
    -
    2:00
    17.02.21
    Азербайджан
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      Ирак - Азербайджан

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Ирак – Азербайджан на Eurosport.ru! 17 февраля 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сречко Катанец или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирак и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ирак и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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